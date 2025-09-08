В Дербышках готовится к открытию после ремонта детская стоматологическая поликлиника

В Дербышках готовится к открытию отделение Республиканской стоматологической поликлиники. Филиал медицинского учреждения будет обслуживать детское население Советского района Казани, а также Высокогорского и Арского районов республики. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской стоматологической поликлиники.

«Мы готовим к открытию специализированную детскую стоматологическую поликлинику, в которой будут оказываться все виды услуг по детской стоматологии – терапия, хирургия и ортодонтия. Отделение будет оснащено оборудованием для изготовления ортодонтических аппаратов и ортопедических протезов», – рассказала главный врач РСП Лейсан Муратова.

В состав поликлиники будут входить рентген-кабинет, ортодонтическое отделение и зуботехническая лаборатория, которая будет изготавливать ортодонтические аппараты.

«Самое ценное – в этом филиале есть рентгеновское оборудование экспертного класса, ортопантомограф и радиовизиограф. Без этого невозможно оказывать полноценную ортодонтическую помощь детям», – подчеркнула главный врач РСП.

В поликлинике созданы комфортные условия для детей и их родителей, а также для сотрудников. Закуплены новые стоматологические установки, современное стерилизационное оборудование и вся необходимая мебель.

«Детям помощь будет оказываться по полису ОМС. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить доступность стоматологической помощи. Санированная полость рта – это важная составляющая здоровья наших детей», – отметила Лейсан Муратова.

Поликлиника находится на первом этаже жилого дома на Советской улице, 22а. Площадь помещений составляет 340 кв. м. Капитальный ремонт проведен за счет средств республиканского бюджета.

Открытие новой стоматологической поликлиники планируется до конца 2025 года. Это стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Фото: Пресс-служба Республиканской стоматологической поликлиники