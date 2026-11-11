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Происшествия 11 ноября 2026 12:44

В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

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В Дербышках горит склад с автомобильными покрышками

Пожар произошел на складе в жилмассиве Дербышки в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло на территории склада на улице Поперечно-Ноксинской – внутри здания, а также на открытой местности, где загорелись автопокрышки.

Пожарные подразделения работают на месте происшествия.

«Татар-информ» сообщал о пожаре, произошедшем сегодня, 11 ноября, на улице Журналистов. Возгорание произошло на складе, в котором хранился утеплитель. Огонь уже ликвидирован.

#пожар в казани #пожар на складе #гу мчс рф по рт
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