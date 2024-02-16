В Дербышках частично отключили воду из-за ремонта

На ряде улиц казанского поселка Дербышки отключили воду. Причина – ремонт аварийного участка водопроводной сети по улице Халезова, пишет «Казанский водоканал».

Отключение коснулось следующих адресов:

ул. Главная, дома №56а, 58а

ул. Липатова, дома №13а, 15а, 17а

ул. Мира, дома №22, 24, 25, 22а

ул. Правды дома №13, 21а, 136а

ул. Халезова, дома №12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 16, 11

«Для устранения аварии задействовано 4 бригады аварийной службы и 10 единиц техники МУП "Водоканал"», - говорится в сообщении.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой, подав заявку по телефону: +7(843)231-62-60. К слову, автоцистерны с водой уже размещены по адресам: ул. Главная, 58а и ул. Правды, 21.

Напомним, ранее люди жаловались, что по улице Халезова «ручьем течет вода». В результате обследования сотрудники «Водоканала» нашли прорыв на водопроводе по этой улице.

«В целях прекращения утечки воды, аварийный участок водопровода отключен. Ведутся подготовительные работы для устранения аварии», – объяснили на предприятии.