В Департаменте социального питания Казани рассказали, как кормят участников СВО в РКБ

Участники специальной военной операции, размещенные в военном госпитале при РКБ, получают шестиразовое питание. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Римма Мухамедшина на деловом понедельнике.

«С июня прошлого года департамент организует таблет-питание для участников СВО, размещенных в военном госпитале РКБ города Казани. Это шестиразовое питание по специальному регламенту», – сообщила Мухамедшина.

Департамент также оказывает поддержку мобилизованным, их семьям, добавила спикер. Благодаря общим усилиям коллектива удается собрать и отправить гуманитарные грузы на передовую, а также в подшефный город Лисичанск.