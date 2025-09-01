news_header_top
Общество 1 сентября 2025 13:36

В Департаменте питания Казани сообщили, что цены в школьных столовых остались прежними

Казанские школы начали новый учебный год без изменения цен на питание учеников. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Рима Мухамедшина.

«В текущем году в рамках федеральной программы для учащихся начальной школы предусмотрены два варианта питания. Также мы предлагаем для всех желающих завтрак или полдник стоимостью 43 рубля, комплекс за 63 рубля в двух вариантах, а также полюбившееся всем детям меню свободного выбора за 89 рублей», – отметила Мухамедшина.

По словам докладчицы, ежедневно департамент обеспечивает питанием 310 тыс. человек в Казани и десяти районах Татарстана. Среди них – школьники, 71 тыс. воспитанников детсадов и около 5 тыс. пациентов семи городских больниц.

Она добавила, что родители могут лично посещать школьные столовые, чтобы контролировать качество питания и при необходимости оперативно задавать вопросы по организации работы.

