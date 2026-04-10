В Департаменте лесного хозяйства ПФО обсудили подготовку к весеннему сезону

В Департаменте лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу состоялось совещание по вопросам подготовки к весеннему лесокультурному сезону 2026 года, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ. Заседание прошло в формате видеоконференции под руководством начальника департамента Эдуарда Леонтьева.

В мероприятии участвовали представители органов управления лесным хозяйством округа, в том числе от Татарстана – заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров и начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.

На совещании рассмотрели вопросы реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», проведения лесовосстановления, заготовки семян лесных растений, выращивания стандартного посадочного материала, а также выполнения работ по уходу за объектами лесного семеноводства.

Эдуард Леонтьев подчеркнул, что все работы должны быть выполнены качественно и в установленные календарные сроки, а профицита посадочного материала допускать нельзя.