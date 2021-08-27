В День знаний в Башкирии будет запрещена продажа алкоголя

День знаний будет в Башкирии безалкогольным днем — 1 сентября на всей территории республики будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на заявление председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева.

«Опыт безалкогольных сабантуев и Дня молодежи показал, что население с пониманием относится к введению ограничений», — сказал Толкачев, добавив, что такая мера способствует обеспечению общественного порядка.

Согласно республиканскому законодательству, запрет на реализацию алкоголя действует в день проведения последнего звонка, в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), в дни проведения сабантуев и в новогодние каникулы.