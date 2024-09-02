В День знаний росгвардейцы Татарстана провели уроки мужества для школьников

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

В первый день учебного года представители Росгвардии по Республике Татарстан вместе с сотрудниками полиции обеспечивали безопасность на мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также провели уроки мужества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено», – заявили в ведомстве.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

Помимо этого, в некоторых учебных заведениях республики офицеры территориального управления Управления Росгвардии присоединились к торжественным мероприятиям, приуроченным к началу нового учебного года.

Так, перед учениками Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова выступил сослуживец офицер территориального Управления Росгвардии майор Алексей Путинцев. Он пожелал воспитанникам школы с честью носить звание кадета и быть верными традициям кадетского братства.