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Общество 2 сентября 2024 14:50

В День знаний росгвардейцы Татарстана провели уроки мужества для школьников

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Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

В первый день учебного года представители Росгвардии по Республике Татарстан вместе с сотрудниками полиции обеспечивали безопасность на мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также провели уроки мужества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено», – заявили в ведомстве.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

Помимо этого, в некоторых учебных заведениях республики офицеры территориального управления Управления Росгвардии присоединились к торжественным мероприятиям, приуроченным к началу нового учебного года.

Так, перед учениками Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова выступил сослуживец офицер территориального Управления Росгвардии майор Алексей Путинцев. Он пожелал воспитанникам школы с честью носить звание кадета и быть верными традициям кадетского братства.

Фото: Управление Росгвардии по Республике Татарстан

#росгвардия по рт
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