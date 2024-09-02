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В День знаний росгвардейцы Татарстана провели уроки мужества для школьников
В первый день учебного года представители Росгвардии по Республике Татарстан вместе с сотрудниками полиции обеспечивали безопасность на мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также провели уроки мужества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено», – заявили в ведомстве.
Помимо этого, в некоторых учебных заведениях республики офицеры территориального управления Управления Росгвардии присоединились к торжественным мероприятиям, приуроченным к началу нового учебного года.
Так, перед учениками Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова выступил сослуживец офицер территориального Управления Росгвардии майор Алексей Путинцев. Он пожелал воспитанникам школы с честью носить звание кадета и быть верными традициям кадетского братства.
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