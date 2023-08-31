В День знаний министр экологии Татарстана проведет экоурок в Нурлате

Фото: © «Татар-информ»

Открытый экологический урок для учеников нурлатской гимназии проведет в День знаний министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Занятие будет организовано в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Экоурок пройдет для учащихся седьмого экокласса нурлатской гимназии имени Героя Советского Союза Михаила Сергеева. На занятии будут обсуждаться вопросы экологического благополучия республики, а также профориентации школьников. Министр расскажет об экологических молодежных движениях, в которые смогут вступить ребята», — сообщили в ведомстве.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ на протяжении 30 лет проводит экопросветительскую работу, развивает волонтерское и юннатское движения, проводит экологические конкурсы, акции и различные мероприятия.

«Благодаря активной позиции татарстанцев Татарстан второй год подряд становится победителем Всероссийской акции „Вода России“. Один из ближайших субботников по уборке берегов реки пройдет 6 сентября на Казанке», — добавили в пресс-службе.