В День знаний 4 из 10 казанцев отпросятся с работы, чтобы проводить детей в школу

День знаний вызывает стресс у каждого пятого родителя в Казани. Четверо из десятерых работающих планируют 1 сентября отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить ребенка в школу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Матери испытывают стресс 1 сентября вдвое чаще отцов. 43% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках», — отмечают аналитики сервиса.

Еще 22% трудоустроенных родителей школьников планируют потратить на День знаний один день из отпуска или взять отгул за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. При этом 21% респондентов из столицы Татарстана собираются отпроситься на полдня.

Согласно опросу работодателей, четыре из десяти казанских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 17% официально, 23% — неофициально.