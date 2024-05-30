В День защиты детей жителям Казани прочитают лекцию об их воспитании

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В Международный день защиты детей, 1 июня, жители столицы Татарстана смогут посетить бесплатную лекцию психолога, посвященную воспитанию детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Встреча состоится 1 июня в Республиканском клиническом наркологическом диспансере. На ней выступит заведующая психологической лабораторией диспансера, клинический психолог с 15-летним стажем Лилия Зайцева.

Лектор расскажет о возрастных кризисах, стилях воспитания (и их последствиях), а также об особенностях подросткового периода и о том, откуда берутся неуправляемые дети.

Лекция начнется в 12.00 по адресу: ул. Сеченова, д. 6, корп. Д (конференц-зал). Вход будет свободным, но потребуется предварительная регистрация, пояснили в Управлении здравоохранения Минздрава РТ по городу.