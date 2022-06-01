В День защиты детей в Менделеевске открылась аллея из 55 парящих зонтиков

В Международный день защиты детей в Менделеевске состоялось открытие аллеи из 55 парящих зонтиков — разноцветная инсталляция расположена в Ленинском сквере.

Открытие красочной аллеи 1 июня уже стало традицией, радуя менделеевцев пятый год подряд. В этот раз 55 зонтов салатового, голубого, синего, розового, бордового и фиолетового цветов появилось в честь юбилея города. Организаторами арт-объекта выступает коллектив редакции «Менделеевские новости».

Руководитель района Радмир Беляев поприветствовал всех присутствующих на церемонии жителей.

«Поздравляю всех с первым Днем лета. Это яркое место для фотографий, универсальный и необычный арт-объект, который украшает наш город. Пусть эти зонты подарят позитивное радужное настроение», ‒ сказал он.

На мероприятии выступили творческие коллективы и солисты ДК имени С. Гассара, Детской школы искусств. Юные таланты представили свои лучшие номера.