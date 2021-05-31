В День защиты детей в Лаишево пройдет концерт с участием сирот

1 июня в Лаишево пройдет концерт проекта «Поверь в себя», где выступят сироты со всего Татарстана и ближайших регионов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель АНО «Поверь в себя» Айсылу Чижевская.

«1 июня в Лаишево состоится большой концерт. Многие дети, которые находятся в детских домах, не могут раскрыться, им необходимо проявить себя. В семье ребенок всегда может себя показать, а сиротам нужно помочь», — подчеркнула спикер.

По ее словам, она уже проводила два подобных фестиваля в сентябре и ноябре прошлого года. Оба прошли успешно, поэтому движение продолжает развиваться. В этот раз концерт пройдет в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. Всего в мероприятии очно поучаствуют около 50 детей, а через интернет еще более 100.

Тематика фестиваля — «По сказкам народов мира» в честь Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, добавила Чижевская.