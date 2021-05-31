В День защиты детей в Казани наградят восьмерых юных героев

В День защиты детей, 1 июня, в Казани пройдет награждение лауреатов проекта «Горячее сердце», где отметили молодых ребят, проявивших героизм в этом году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы совместно с ПФО поддерживаем проект „Горячее сердце“, который реализуется по всей России. Благодаря ему наградят детей, которые в этом году отличились в героических событиях: спасали из огня братьев и сестер, отвественно поступали на улице в разных ситуациях, помогали сверстникам и многое другое», — сообщила спикер.

Всего завтра в Татарстане наградят восемь человек, еще двое юных татарстанцев будут награждены в Москве. В Казани для них проведут большую экскурсионную программу, а также герои сыграют товарищеский матч с молодежным составом ФК «Рубин» и представителями детских организаций. Далее их ждет встреча с министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым и памятные подарки.