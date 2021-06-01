В День защиты детей в ДРКБ поздравили маленьких пациентов

В Детской Республиканской клинической больнице Татарстана отпраздновали Всемирный день защиты детей.

«Детство - это наш приоритет. Дети- это будущее нашей страны и республики. Самая главная наша задача, чтобы наши дети росли здоровыми и были образованными. Вы все знаете, что в нашей Республике делается для этого многое», - отметил на открытии праздника министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Глава Минздрава республики пожелал всем присутствующим детям крепкого здоровья. По его словам, в Татарстане Правительство делает все, чтобы обучать медицинские кадры новейшим методикам лечения маленьких пациентов.

«Такое счастье, что в ваших семьях есть дети, мальчики и девочки. Такое счастье, что есть возможность водить их в детский сад, школу. А если вдруг случится беда, то приходят на помощь люди в белых халатах. Делают все, чтобы дети и наши ребятки были здоровым, чтобы как можно быстрее вылечились и пошли вместе со своими друзьями в детский сад, школу, загородный лагерь», - сказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Детей развлекали аниматоры, каждый малыш получил по воздушному шарику, чтобы в конце праздника выпустить его в небо. Во дворе больницы расположили сидячие места, чтобы смотреть праздничный концерт. Маленькие пациенты с удовольствием играли в настольные игры, всем желающим делали аквагримм.

«Все очень здорово. Лежим в больнице с субботы. Такой праздник точно пойдёт на пользу здоровью моему сыну, это отличные эмоции. Нам очень нравится», - рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Сабина Сагдеева, мама Карима.

Кариму, у которого травма на руке, из аниматоров больше всего понравился железный человек, а вот аквагримм мальчик делать не хочет и очень ждет концерта.

Концертную программу подготовили участники конкурса «Созвездие-Йолдызлык».

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов поздравил детей и их родителей с праздником.

«Мы взрослые должны создать максимальные условия для наших дорогих детей», - подчеркнул врач.