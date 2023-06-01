В День защиты детей в Бугульме открылась летняя смена «Движения первых»

Активисты «Движения первых» в Международный день защиты детей открыли первую летнюю смену в лагере имени А.Д.Губина. 35 бугульминцевиз объединения примут участие в мастер-классах, встретятся со специалистами и экспертами молодежной политики, которые помогут ребятам развить личные компетенции, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В 17.00 во дворе на Тухачевского, 10 движение проведет «Фестиваль первых» — с дворовыми играми, мастер-классами, квестами, концертной программой и занятиями для любителей «Зеленого фитнеса». Фестиваль поможет обрести новых друзей, получить полезные знания, включиться в интересные, творческие проекты «Движения первых».

«Впереди три месяца каникул. Наша главная задача — наполнить их для всех мальчишек и девчонок Бугульмы интересными знакомствами, веселыми и полезными делами, открытиями и приключениями», — подчеркнул глава района Линар Закиров.

На всех открытых площадках Бугульмы сегодня организованы концертные, игровые и развлекательные программы для детей и родителей. Парки и скверы стали местом притяжения юных бугульминцев.

«В микрорайонах, помимо основных площадок, предусмотрены и локальные. Мероприятия проводятся в течение всего дня, дети максимально вовлечены в активные занятия: игры, эстафеты, конкурсы», — сказал Закиров.

В честь праздника на площади Дома техники провели первенство по дзюдо нашей спортивной школы «Юность». В секции сегодня 150 детей — участников и победителей самых разных соревнований. Юные спортсмены и спортсменки показали свое мастерство и поборолись за первые места.

Помимо этого, Линар Закиров чествовал финалистов масштабного республиканского проекта «Школьный бизнес-старт». Это талантливые и инициативные ученики школы № 6. Их стартап — изделия из эпоксидной смолы.

«Благодаря проекту ребята научились мыслить и действовать как бизнесмены, получили колоссальный опыт общения с поставщиками и покупателями. Они уже самые настоящие предприниматели — будущее нашего бизнеса», — сказал руководитель района.