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В День защиты детей в Бавлинском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО
В селе Кзыл-Яр Бавлинского района состоялось открытие площадки для сдачи норм ГТО. Сегодня здесь сдавали нормативы учащиеся местной школы.
На новой площадке в 288 кв. метров установлены 26 различных элементов: гимнастические скамьи, разноуровневые перекладины, турники, уличные тренажеры и другие приспособления для всех желающих получить заветный знак отличия. По специальному QR-коду можно получить рекомендации по подготовке к выполнению нормативов.
Открытие нового объекта состоялось при участии представителей администрации района, руководителей спортивных учреждений, школьников и жителей села.
«Время показывает, что такие объекты нужны, хочется пожелать, чтобы площадка не пустовала, поскольку она рассчитана не только для детей, а для всех жителей», – отметил глава района Ильяс Гузаиров.
Сегодня на новой площадке прошла первая сдача нормативов. Кзылярские школьники показывают хорошие результаты – свыше 100 учащихся имеют знаки отличия. Педагоги выразили уверенность, что при новых условиях результаты ребят будут еще лучше.
Объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного в 2019 году Президентом Владимиром Путиным.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной
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