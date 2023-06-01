В День защиты детей в Бавлинском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО

Айгуль Идиятуллина

В селе Кзыл-Яр Бавлинского района состоялось открытие площадки для сдачи норм ГТО. Сегодня здесь сдавали нормативы учащиеся местной школы.

На новой площадке в 288 кв. метров установлены 26 различных элементов: гимнастические скамьи, разноуровневые перекладины, турники, уличные тренажеры и другие приспособления для всех желающих получить заветный знак отличия. По специальному QR-коду можно получить рекомендации по подготовке к выполнению нормативов.

Открытие нового объекта состоялось при участии представителей администрации района, руководителей спортивных учреждений, школьников и жителей села.

«Время показывает, что такие объекты нужны, хочется пожелать, чтобы площадка не пустовала, поскольку она рассчитана не только для детей, а для всех жителей», – отметил глава района Ильяс Гузаиров.

Сегодня на новой площадке прошла первая сдача нормативов. Кзылярские школьники показывают хорошие результаты – свыше 100 учащихся имеют знаки отличия. Педагоги выразили уверенность, что при новых условиях результаты ребят будут еще лучше.

Объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного в 2019 году Президентом Владимиром Путиным.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной