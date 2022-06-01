В День защиты детей полицейские Казани показали детям работу служебных собак
Ко Дню защиты детей в Центре кинологической службы полицейские совместно с членами Общественного совета при Управлении МВД России по Казани провели для ребят «День открытых дверей».
Для детей организовали экскурсию, показали, как дрессируют служебных собак и как они работают на местах. Детям рассказали, что служебных псов начинают готовить к службе с 2-месячного возраста. После этого школьникам показали, как собаки по запаху ищут наркотики и ловят преступников.
После показательных выступлений детям дали поиграть со щенками и покормить их. Чуть позже на праздник приехали сотрудники отдельного батальона ППСП по массовым мероприятиям, которые устроили детям прогулки на лошадях.