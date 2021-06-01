В День защиты детей осужденные Татарстана прочитали на видео сказки своим детям

В Татарстане осужденные прочитали своим детям сказки на русском и татарском языках, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Акция «Аудиокниги для детей осужденных» посвящена Международному дню защиты детей. Осужденным предоставили возможность выбрать любую книгу и прочитать ее под аудио- или видеозапись, которую потом передадут их детям.

Одна из главных задач этого мероприятия – поддержать связь осужденного с его семьей и оказать содействие его ресоциализации.

Осужденные прочли народные сказки «Лиса и журавль», «Хитрый заяц», «Иван Царевич и серый волк», «Жар-птица и Василиса-царевна».

Кроме того, некоторые из них решили отправить аудио-послания своим детям на родном языке, так как 2021 год в республике объявлен годом родных языков и народного единства. Один из заключенных из колонии №2 прочел для своего сына стихотворение Габдуллы Тукая «Туган тел».

После прочтения сказок и стихотворений осужденные высказали пожелания и напутствия своим детям, признались, что очень любят их и скучают по ним. Все записи в скором времени передадут юным адресатам.