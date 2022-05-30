В День защиты детей на Черном озере Казанский ТЮЗ прочтет сказки Пушкина

В Международный день защиты детей, 1 июня, Казанский ТЮЗ организует на Черном озере вечер сказок Пушкина. С 18:30 в зоне лектория под открытым небом народная артистка РТ Нина Калаганова будет читать «Сказку о царе Салтане», «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о попе и работнике его Балде».

Кроме того, в этот день с 11.00 на площадке перед театром стартует акция «Слушаем и рисуем». Из динамиков театр станет транслировать запись спектакля «Конёк-Горбунок от Ёк до Ок», а детей попросят нарисовать свои впечатления от услышанного. Мероприятие анонсирует запуск федеральной акции «Слушаем и рисуем» в сотрудничестве с ВГТРК и «Радио России» и Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина. Все лето дети будут слушать записи спектаклей, рисовать иллюстрации к ним и присылать в группу Казанского ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте».

В 14.00 и в 18.30 в ТЮЗе пройдут благотворительные показы постановки Лилии Ахметзяновой «Удивительный чердак» по пьесе Ирины Васьковской.

«Традиционно часть билетов на этот показ у нас выкупает наш генеральный партнер, „ЮВТ-Аэро“, и Благотворительный фонд Хайруллина. Эти билеты они передают детям с инвалидностью и детям из малообеспеченных и многодетных семей. Но желающие тоже могут прийти», — пояснили в пресс-службе ТЮЗа.

Перед показами в игры и танцы детей вовлекут аниматоры. Кроме того, в фойе театра пройдут мастер-классы по акварели от художницы, автора быстрого обучения рисованию и победителя одной из номинаций премии «Главные женщины» Елены Рябцевой. Поэтому прийти в этот день юным зрителям рекомендуют на полчаса раньше начала спектакля.