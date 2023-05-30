Первого июня монахи Раифского монастыря расскажут детям о Дмитрии Донском

В День защиты детей в Раифском Богородицком мужском монастыре устроят праздник под названием «Детство. Радость. Раифа». Мероприятие проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Для детей в монастыре выступят творческие коллективы, проведут мастер-классы и конкурсы. Также гости обители смогут поучаствовать в викторине, посвященной подвигу благоверного князя Димитрия Донского, день памяти которого приходится как раз на 1 июня.

По территории монастыря для детей и их родителей проведут экскурсию. Самых активных участников праздника наградят призами. Кроме этого всех гостей ждут угощения.

Начало праздника в 12:00 после молебного пения в Раифском монастыре.