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В День защиты детей Казанский Кремль станет городом детства
В Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Казанского Кремля пройдет фестиваль «Ялкын-фест» , приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын». На один день музей-заповедник станет городом детства, заявил руководитель регионального отделения всероссийского «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Город детства, город-мечта, в котором дети вовлечены не только в участие, но и в организацию того, что там будет происходить. Это различные площадки на территории Кремля, где в течение всего дня будут проходить мероприятия», — рассказал Сулейманов.
Он подчеркнул, что в фестивале примут участие 5 тыс. человек, причем это только те, кто уже подтвердил участие и точно придет. То есть в это число не входят гости Казани и обычные жители города. Половина участников, 2,5 тыс. человек, приедут из районов Татарстана.
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