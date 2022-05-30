В День защиты детей экскурсоводами Национального музея Татарстана станут школьники

В Национальном музее РТ и четырех его филиалах 1 июня, в Международный день защиты детей, экскурсоводами на один день станут школьники от 9 до 17 лет. Так главное хранилище ценностей региона даст старт новому проекту «Музей – территория новых возможностей».

«Это пилотный запуск, можно сказать, экспериментальный. Если детям понравится, а мы надеемся, что понравится, то мы планируем и дальше развивать данное направление работы со школьниками. Организовать кружок в стиле "Юные экскурсоводы", где сможем обучать азам экскурсионного дела, включая городские экскурсии, и основам музейных профессий - хранитель, архивариус, смотритель и другим», – рассказали «Татар-информ» в пресс-службе Национального музея РТ.

Побывать в роли экскурсовода музея пожелали 25 школьников. В течение 2-3 недель они знакомились с материалами, предоставленными опытными сотрудниками-музейщиками, экспозициями и 1 июня в главном здании Национального музея РТ, Музее Боратынского, Литературном музее Тукая, Музее Шарифа Камала, Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проведут экскурсии для посетителей. Десять ребят станут экскурсоводами в Национальном музее РТ, еще 15 – в его филиалах.

«Среди них Лейла Таишева, которой всего 9 лет. Она проведет экскурсию в Музее Тукая, причем на татарском языке – расскажет о поэте», – отметили в пресс-службе музея.

Дети, подчеркнули музейщики, сами выбирали залы, разделы и экспозиционные комплексы, по которым им хотелось бы провести экскурсии для посетителей. Так в Национальном музее РТ их особенно заинтересовали «Татарская золотая кладовая», карета Екатерины II, интерьер традиционной татарской избы, разделы ремёсел и технологий древних жителей края, истории Волжской Булгарии, татарского образования и просвещения XIX – начала XX века. Участники школьных поисковых отрядов проявили интерес к экспонатам Музея-мемориала Великой Отечественной войны.

Юными экскурсоводами станут ученики казанских школ № 34 и № 80, лицея № 35 – образовательного центра «Галактика», многопрофильного лицея № 11, гимназии № 2, № 37, № 12 и № 102. Национальный музей РТ обещает поощрить школьников и их педагогов дипломами, своей памятной сувенирной продукцией и книгами об истории.

.