В День защитника Отечества в Казани возложили цветы к Вечному огню

Сегодня в честь Дня защитника Отечества в казанском парке Победы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню у колоннады Мемориала славы, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цветы возложили министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин. В митинге также приняли участие представители молодежных организаций и студенческих отрядов, волонтеры Победы и юнармейцы.

«23 Февраля — важный для страны праздник, когда чествуют бойцов, которые отстаивают интересы нашей страны, отдают дань уважения солдатам, погибшим за свободу Родины», — заявил журналистам Александр Бородин. По его словам, долг россиян — отмечать этот святой день, хранить память о тех защитниках, которые отстояли мир.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Офицеры, солдаты, десантники, гражданские люди — это день каждого, кто стоит на защите страны. Я горжусь тем, что сам военный, сыновья военные — полковник и командир. Внук — старший лейтенант, выполняет поставленные задачи на фронтах СВО», — добавил Бородин.

Руководитель Союза ветеранов РТ пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Память погибших воинов почтили минутой молчания. Солдаты почетного караула в сопровождении министров и ветеранов возложили к Вечному огню венок от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Правительства республики и Государственного Совета РТ. Казанцы несли к мемориалу красные розы и гвоздики. Затем прозвучали гимны России и Татарстана.