В День защитника Отечества телебашня в Казани включит праздничную подсветку

23 февраля телебашня в Казани включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Праздничными огнями башня будет светиться с 16.00 до 23.00.

В этот же день зажгутся подсветки и на других телебашнях РТРС – в Москве, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Грозном, Кызыле, Мурманске, Челябинске и т.д.

Останкинскую телебашню в Москве украсит изображение флага России, а на других телебашнях, помимо триколора, планируется запустить бегущую строку «С Днем защитника Отечества!», а также отобразить символы и атрибуты праздника: эмблему Вооруженных сил Российской Федерации, георгиевскую ленту, салют, камуфляжную расцветку, изображение танка, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).