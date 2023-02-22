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В День защитника Отечества стартует телемарафон в поддержку участников СВО
В День защитника Отечества на телеканале ТНВ пройдет марафон в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!», во время которого состоится премьера гимна батальона «Алга».
Телемарафон откроет заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Также в акции примут участие представители духовенства республики — председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.
С творческими номерами выступят известные артисты Татарстана Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, Филюс Кагиров и Алина Шарипзянова.
Каждый желающий сможет принять участие в сборе средств на поддержку участников спецоперации: на экране телевизора будет отображаться QR-код, через который зрители и смогут оказать помощь. Собранные средства будут направлены добровольцам и мобилизованным от Республики Татарстан.
Инициатор — региональное отделение ОНФ в Татарстане. Телемарафон стартует 23 февраля в 10 часов утра.
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