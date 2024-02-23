В День защитника Отечества нурлатцы передали бойцам СВО оборудование

Фото: Сирень Самерханова

Участники Центра активного долголетия и здоровья в очередной раз собрали подарки для участников спецоперации. Сейчас они исполнили заказ самих бойцов, собрав деньги и купив рации и антенны.

Рации закупили и члены Нурлатской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов, а дальнобойщики приобрели генератор. Всё это сегодня, в День защитника Отечества, передали бойцу с позывным Цыган, который приехал в Нурлат в краткосрочный отпуск. Шефскую помощь ему вручили в торжественной обстановке у памятника воинам-десантникам.

«Стараемся ваши пожелания исполнить, потому что делаем это для достижения общей цели — победы. Однозначно, победа будет за нами. Крепкого вам здоровья, сил, терпения и, конечно же, живыми-здоровыми вернитесь домой», — озвучил поздравления и пожелания председатель Нурлатской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Ришат Сафиуллин.

Цыган мобилизовался еще два года назад. Боец служит водителем, женат.

«С супругой каждый день созванивались, такая возможность есть. Служу с нурлатскими ребятами, настроение у нас хорошее. А рации, антенны, генератор — это то, что нам сейчас необходимо. Мы продвигаемся вперед, и нам нужно постоянно поддерживать связь», — заявил боец.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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