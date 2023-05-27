В День химика в Нижнекамске запустили тематический «Лемаевский» маршрут

В профессиональный праздник сотрудников химической отрасли впервые вышел в рейс тематический трамвай, посвященный первому генеральному директору «Нижнекамскнефтехима», одному из отцов-основателей Нижнекамска Николаю Лемаеву. Инициативу предприятия реализована при поддержке администрации города.

Первыми пассажирами трамвая «Лемаевского» маршрута стали руководители ветераны отрасли, руководители предприятия и СИБУРа, города и республики.

«В чем фишка трамвая? Нам важно показать, что город — это есть химия. А химия — город. Мы неразрывны. На этом трамвае мы будем возить наших юных нижнекамцев, рассказывать детям о связи Нижнекамска и „Нижнекамскнефтехима“», — подчеркнул мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, один из первых пассажиров «Лемаевского» маршрута.

В необычном трамвае нижнекамцы могут познакомиться с интересными фактами из биографии Николая Лемаева, узнать о его главных трудовых достижениях, увидеть архивные фотографии, прочитать цитаты легендарного нефтехимика: о городе и его крупнейшем промышленном предприятии, о работе и жизни. А также узнать о ключевых событиях из истории и современной жизни гиганта нефтехимии.

Среди пассажиров первого рейса необычного трамвая сегодня были и те, кто когда-то работал под руководством легендарного нефтехимика. Для ветеранов «Нижнекамскнефтехима» поездка в трамвае «Лемаевский маршрут» стала возможностью окунуться в прошлое, вспомнить трудовые годы.

«Сразу заметил на трамвае огромный портрет Лемаева, и тут же в памяти всплыл его образ: когда поднимали колонны, он ходил с нами в обыкновенных резиновых сапогах по колено в грязи, в шапке-ушанке... Очень простым человеком был, — вспоминает пенсионер Марис Яниев. — Работал я на СКИ-3 — был начальником смены, инженером ПТО, диспетчером завода. На архивных фотографиях многих узнал».

Понравился необычный маршрут и молодежи.

«О Лемаеве я раньше знала только то, что он руководил „Нижнекамскнефтехимом“. Но благодаря этому маршруту узнала много нового о нем. Посмотрела фотографии, прочитала его цитаты. Трамвай очень красиво оформлен, цепляет», — призналась нижнекамка Юлия Афанасьева.

Просканировав в трамвае куар-код на сайт междунамихимия.рф, пассажиры «Лемаевского маршрута» также могут виртуально прогуляться по знаковым местам Нижнекамска, познакомиться с биографиями выдающихся русских химиков, узнать интересные факты о химии из видеоролика от YouTube-канала «Научпок», освежить знания и принять участие в увлекательном квизе.

Это первый тематический трамвай из цикла «Нефтехимические маршруты», который СИБУР реализует в Нижнекамске. Кроме того, компания планирует вместе с горожанами менять городскую среду с помощью современного искусства и стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. В ближайшем будущем в городе появятся тематические муралы и малые архитектурные формы. Традиционно лучшие варианты будут вынесены на голосование жителей.

По инициативе администрации города архитектурным бюро Wowhaus разрабатывается стратегия пространственного развития Нижнекамска. По мнению специалистов бюро, появление в городе проектов, подобных «Лемаевскому маршруту», очень важно для развития городской среды и для того, чтобы нижнекамцы еще больше полюбили родной город.

Трамвай «Лемаевский маршрут» будет курсировать ежедневно по маршруту №2.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»