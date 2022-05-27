С Днем химика Менделеевск поздравили Данир Сабиров и группа «Хитобои»

Сегодня в Менделеевске отпраздновали День химика, который начался с поздравления и награждения лучших химиков города. Всех присутствующих поздравил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Исторически так сложилось, что мы являемся городом химиков. На нашей территории два замечательных производства, которые являются флагманами химической промышленности нашей страны — завод имени Карпова и АО „Аммоний“, который динамично развивается и где трудится более 1,5 тыс. химиков», — отметил руководитель.

Более ста представителей химической промышленности получили почетные награды.

Менделеевск был основан в 1868 году как поселок Бондюжский при химическом заводе братьев Ушковых. С 1928 года поселок городского типа получил название Бондюжск, а в 1967 году его переименовали в город Менделеевск в честь великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который неоднократно посещал завод и участвовал в его работе.

Завод был не только крупнейшим в России по производству кислот, хромпика, квасцов, здесь имелась экспериментальная база отечественной и мировой химии. Его продукция 14 раз демонстрировалась на выставках в Москве, Петербурге, Париже, Чикаго, Вене, Филадельфии, Казани, Нижнем Новгороде.

С Днем химика жителей Менделеевска и гостей города поздравила казанская кавер-группа «Хитобои». Артисты исполнили самые популярные песни. Также на главной сцене Менделеевска выступил звезда татарской эстрады Данир Сабиров. Местные коллективы украсили своими номерами праздничный вечер. Для детей было организовано научное шоу с химическими опытами. Завершился праздник фейерверком.

Днем ранее в Нижнекамске также отметили День химика. Жителей и гостей города поздравили Олег Газманов и группа «Эскадрон». А в ледовом дворце «Нефтехим» легенды фигурного катания Алексей Ягудин, Татьяна Тотмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина и Илья Авербух представили шоу-программу «СИБУР. История в лицах».