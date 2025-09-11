В день выборов в соцсетях состоится прямой эфир «Татарстан голосует»

Изображение предоставлено организаторами стрима

В единый день голосования, 14 сентября, масштабная выездная студия «Татарстан голосует» покажет живую атмосферу избирательных участков республики. Об этом сообщают организаторы проекта.

Редакции СМИ из более чем 20 городов и районов объединятся, чтобы вести прямые эфиры с разных избирательных участков региона. Журналисты и блогеры от первого лица поделятся своими впечатлениями от единого дня голосования в Татарстане, побеседуют с избирателями и расскажут, на каких участках можно встретить известных политиков, звезд татарстанской эстрады и спорта. Раньше всех они проведут зрителей и по площадке масштабного концерта «Всей семьей на выборы», который пройдет у Центра семьи «Казан».

Проект масштабного стрима «Татарстан голосует» реализуется впервые – он вне форматов и показывает живую атмосферу единого дня голосования в Казани и Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, Мамадыше и Высокой Горе, Бугульме и Заинске, Нурлате и Зеленодольске, Лениногорске и Пестрецах.

Впервые в одном прямом эфире встретятся самые разные СМИ и медиапроекты: информационное агентство «Татар-информ» и проект «ТатарстанДа», Tatarstan News и «Каен Медиа», редакции СМИ АО «Татмедиа» из городов и районов республики. На связь выйдет и экстерриториальный участок в Москве, где 14 сентября смогут проголосовать татарстанцы.

На избирательных участках в вузах, где много избирателей-студентов, стрим будут вести представители молодежных проектов – журнала «Идель», «Татарстан News», «Яшьлек Медиа».

Присоединиться 14 сентября к стриму «Татарстан голосует» можно будет в паблике «Правительство Республики Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/resptatarstan.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.