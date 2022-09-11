В день довыборов в Менделеевске проходит голосование в Детскую Думу

Учащиеся Менделеевска присоединились к единому дню голосования – в этот день во всех школах района проходят выборы в Детскую Думу. Наряду со взрослыми, которые участвуют в дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований района, они отдают голоса за своих кандидатов.

«Во всех школах города и района проходят выборы в Детскую Думу. Ученики голосуют за президентов школьного самоуправления, которые потом станут депутатами Детской районной Думы», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Голосование в Менделеевском районе проходит по следующим одномандатным избирательным округам: Ижёвский одномандатный избирательный округ №1, Псеевский одномандатный избирательный округ №2, Менделеевские одномандатные избирательные округа №4 и №7.

Вице-мэр Лейсан Галеева приняла участие в голосовании одной из первых. Заместитель главы района проголосовала на участке №1904. Пенсионерка Раиля Огаркова исполнила свой гражданский долг на этом же избирательном пункте.

«Видно работу, которая проводится в Менделеевске. Город становится все более красивым. В этом году появилось больше цветов, красивое озеленение, обустроены дороги, велодорожки. Очень много и интересного проводится в нашем городе, крупные мероприятия, например „Гонка героев“», — поделилась жительница Менделеевска.

Активно голосуют жители Псеевского и Ижевского поселений, где расположены избирательные участки №1928 и №1923. По спискам на данных участках зарегистрировано 63 и 95 избирателей.

Председатель ТИК Менделеевского района Павел Миронов проголосовал на избирательном участке №1907, организованном на базе школы №4. По спискам количество избирателей по данному участку составляет 962 человека, в досрочном голосовании принял участие 71 избиратель.

Избирательные участки открылись в 7.00 с гимнами России, Татарстана и Менделеевского района. Их работа завершится в 20.00.