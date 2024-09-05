В День выборов в Казани организуют гонки на робошарах и сборку гигантского конструктора

В День выборов депутатов Госсовета РТ в Казани у Чаши пройдет обширная развлекательная программа. В ней смогут принять участие все проголосовавшие (пускать будут по браслетам, которые жители получат на участках для голосования).

Как сообщают организаторы, на концертной площадке перед гостями выступят такие звезды, как Моя Мишель, Niletto, группа «Dabro», а также татарстанские исполнители Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ирке, «Волга-Волга», Эльмира Калимуллина, Анастасия Макарова и другие.

Начнется мероприятие в 13.00 с открытия разных тематических зон. В детской зоне будут работать аниматоры, станция аквагрима, можно будет собрать гигантский конструктор, сыграть в большой морской бой, гига-тетрис, проверить меткость в тире «Матрешка» и пострелять из огромной рогатки. В зоне «мастер-классов» посетители смогут изготовить значки, кожаные браслеты, шопперы, воздушных змеев, бумажные вертушки.

Также на этой площадке с 13 до 16 часов отпразднуют День казанского жизнелюба. Участники движения — жители третьего возраста — представят свою концертную программу, устроят чаепитие с самоваром, в клубе «Бабушкина забота» покажут изготовленные для участников СВО предметы и одежду, посоревнуются в конкурсе красоты и мудрости «Алтынбикэ».

В шатре проведут соревнования «Хватай-ка на реакцию» и «Гонки на робошарах». Также участники смогут посоревноваться в гранд-дартс, гранд-тире и футбольном надувном бильярде, размер которого 6 на 4 метров.

Свою экспозицию готовит и Армия России с клубом «Патриот».

В 14.00 начнется концертная программа, посвященная Году семьи. На сцене исполнят песни о семье и покажут тематические видеоролики.

Завершится концерт в 22.00.

Напомним, что имеющие браслет «Всей семьей на выборы» 8 сентября также смогут проехаться бесплатно на общественном транспорте Казани, включая метро.

Еще для проголосовавших будет проведен фотоконкурс в ВКонтакте #ВсейСемьейНаВыборы. Всем желающим предлагаем сфотографироваться на избирательном участке и выложить свою фотографию в социальной сети «ВКонтакте» под специальными хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Для участников акции будет проведен розыгрыш ценных призов, в том числе будет разыгран главный приз – автомобиль.

В день выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан в Казани будет открыто 463 избирательных участка. Всего в Казани насчитывается 926 908 избирателей, из них впервые 8 сентября проголосуют 5 163 молодых казанцев.

Избирательные участки 8 сентября будут работать с 7 до 20 часов. Каждый избиратель получит по два бюллетеня: один - по одномандатному округу, которых на территории Казани образовано 16, и по единому партийному списку.

Всего на выборах депутатов Государственного Совета РТ по Казани по одномандатным округам зарегистрированы 73 человека. Также зарегистрированы списки 5 партий: «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», КПРФ.

Традиционно в день выборов на 170 избирательных участках будет работать выездная торговля продуктами питания и бытовой химией. Цены на них будут ниже до 20% ниже, чем в розничных торговых сетях.