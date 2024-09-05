В день выборов для казанцев организуют спецподачу автобусов

В единый день голосования, 8 сентября, после праздничных мероприятий будет организована спецподача транспорта. Автобусы начнут развозить горожан с 20.30, уточнили в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

Общественный транспорт будет следовать от остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы — это автобусы №6, 22, 28а, 33, 35а, 47, 74, 89, 90. Кроме того, жители и гости города смогут отправиться от остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов. Здесь будут курсировать автобусы №6, 15, 22, 29, 35, 36, 47, 45, 60, 62, 72, 75, 89.

С 22.00 до 23.00 маршруты №6, 15, 22, 28, 28а, 29 35, 35а, 47, 74, 75, 89, двигающиеся по улице Декабристов, и троллейбус №1 переведут в усиленный режим работы. По пиковому режиму с 19.00 до 23.30 будет работать и метро.