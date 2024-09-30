В День воссоединения с РФ единороссы Татарстана доставили в ЛНР гумгруз

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», участие в этой отправке приняли шесть районов республики. Сармановский собрал 20 тонн питьевой воды. Мамадышский район приготовил 15 тонн картофеля, а также три тонны сборных овощей и две тонны питьевой воды. Спасский район отправил 14 тонн пиломатериалов, утеплитель и электрику. Также пиломатериалы собрал Кайбицкий район. Мензелинцы приготовили 18 тонн картофеля, 2 тонны овощей и 8 тонн бутилированной воды. Картофель собрал еще один район – Балтасинский, кроме того, район направил – автомобиль Ниву и колеса для грузовика.

Одежду на 2 млн рублей для жителей Рубежного закупила Ассамблея народов Татарстана. Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов, глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов и глава Федерации карате «Шотокан» города Казани Алексей Кокурин. Тетюшский район передал 5 тысяч тарелок для стендовой стрельбы.

Груз сформирован по списку потребностей, который ежемесячно партийцы получают от вице-премьера РТ, курирующего новые регионы, Фаниля Аглиуллина.

Колонну в этой поездке сопровождает делегация из Татарстана: депутат Госсовета РТ Азат Хамаев, секретарь Спасского местного отделения «Единой России», глава района Фаргат Мухаметов, секретарь Кайбицкого местного отделения «Единой России», глава района Альберт Рахматуллин, секретарь Балтасинского местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Нутфуллин, секретарь Мензелинского местного отделения «Единой России» и глава района Айдар Салахов, руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин.

В Рубежном сегодня выгрузили 20 тонн картофеля из одной фуры, а также картофель из второй фуры и пиломатериалы для восстановления объектов. Кроме того, Рубежный получил питьевую воду. Ее направили в социальные объекты - школы, больницы, детские садики и муниципалитеты. Овощи планируется раздать сотрудникам муниципалитета.

Сегодняшняя разгрузка гуманитарной помощи совпала с празднованием Дня воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К празднику Рубежанское местное отделение «Единой России» провело флешмобы. В частности, прохожим раздавали ленточки триколор и рисовали аквариум с триколором.

«Мы сегодня приехали с большой колонной гумпомощи из РТ – стройматериалы, нужные вещи, сезонные овощи – в данном случае картофель привезли из Балтасинского района, - рассказал Нутфуллин, - Наши труженики района всесторонне помогают нашим ребятам, которые участвуют в специальной военной операции и мирному населению. Пользуясь случаем, поздравляю с Днем воссоединения! Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба! Мы и в дальнейшем будем поддерживать наши подшефные города – Лисичанск и Рубежное».

Это 26-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой «Единой России». За все время СВО Татарстанское реготделение партии перевезло более 2,5 тысяч тонн помощи в новые регионы. Было отправлено 168 грузовых машин.