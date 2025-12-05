В День волонтера в Татарстане наградили добровольцев МЧС

Сегодня, 5 декабря, в специализированной пожарно-спасательной части № 48 Главного управления МЧС России по РТ прошло торжественное собрание, посвященное Дню добровольца.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Марат Гумиров вручил благодарственные письма представителям общественных организаций за вклад в развитие добровольческого движения и профилактику чрезвычайных ситуаций.

ГУ МЧС России по РТ взаимодействует с 9 общественными организациями, в которых числится 439 добровольцев, из них 26 аттестованы на право ведения аварийно-спасательных работ.

В 2025 году добровольцы участвовали в поисково-спасательных операциях 339 раз, спасено 356 человек.

Добровольная пожарная охрана (ДПО) включает 1628 организаций, в том числе 979 дружин и 649 команд. Общая численность личного состава ДПО – 8125 человек, на вооружении 1690 единиц техники. С начала года подразделения ДПО совершили 631 выезд, самостоятельно потушили 52 пожара.