В День военного связиста на Казанской телебашне зажгутся праздничные огни

Сегодня, 20 октября, российская армия отмечает День военного связиста. В честь этого события с 18.00 до 22.00 казанская телебашня включит праздничную подсветку, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия, общая обороноспособность страны», – говорится в сообщении.