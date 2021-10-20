news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 октября 2021  17:27

В День военного связиста на Казанской телебашне зажгутся праздничные огни

news_top_970_100

Сегодня, 20 октября, российская армия отмечает День военного связиста. В честь этого события с 18.00 до 22.00 казанская телебашня включит праздничную подсветку, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана. 

«Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия, общая обороноспособность страны», – говорится в сообщении.

#телебашня #день военного связиста
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное