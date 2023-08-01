news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В День ВДВ в селах Дрожжановского района откроют монументы павшим воинам
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Завтра, в День воздушно-десантных войск в двух селах Дрожжановского района Татарстана – Городище и Новое Ильмово – откроют монументы павшим воинам-землякам, участникам боевых действий, воинам-десантникам.
В честь открытия в селах пройдут торжественные митинги.
В Городище начало мероприятия запланировано на 10.00, в селе Новое Ильмово – на 13.00, сообщает «Родной край».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2