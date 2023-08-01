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Общество 1 августа 2023 12:46

В День ВДВ в селах Дрожжановского района откроют монументы павшим воинам

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Завтра, в День воздушно-десантных войск в двух селах Дрожжановского района Татарстана – Городище и Новое Ильмово – откроют монументы павшим воинам-землякам, участникам боевых действий, воинам-десантникам.

В честь открытия в селах пройдут торжественные митинги.

В Городище начало мероприятия запланировано на 10.00, в селе Новое Ильмово – на 13.00, сообщает «Родной край».

#монумент #день вдв
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