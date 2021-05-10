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Ру Тат
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10 мая 2021  16:35

В день Ураза-байрама в казанском парке Горького пройдет семейный праздник «Рамазан Фест»

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В честь праздника Ураза-байрам 13 мая в казанском парке Горького пройдет семейный фестиваль «Рамазан Фест», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Праздничная программа будет работать с 13:00 до 17:00. Гости смогут послушать исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, посмотреть анимационное шоу и вело-шоу.

Семейный фестиваль пройдет в рамках концептуальной темы «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее». В парке будут установлены три развлекательных зоны — активити-площадки. На площадке «Прошлого» пройдет историческая выставка, мастер-классы по росписи, кулинарии, каллиграфии, повязыванию платков, игры с аниматорами.

В зоне «Настоящего» будут работать мастер-классы по ШДМ-шарам, рисованию цветным песком, мыльное шоу, игры с аниматорами, рисование руками и пр.

На площадке «Будущего» пройдет фотоконкурс, аттракцион «Очки виртуальной реальности», сахарное шоу, рисование эбру, научное шоу, игры с аниматорами и пр.

Подкрепиться во время праздника можно будет фуд-корте.

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