В День учителя координатор «Молодежки Народного фронта» навестил своего учителя

Координатор «Молодежки Народного фронта» в Татарстане Николай Васильев поздравил с Днем учителя Эльвиру Ахмадееву – учителя биологии многопрофильной гимназии №189 «Заман» в Казани. Супруг педагога погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба организации.

В преддверии профессионального праздника Николай Васильев навестил учителя, вручил ей цветы и поблагодарил за педагогический труд. Отдельно он отметил стойкость Эльвиры Ахмадеевой, которая продолжила работать после потери близкого человека.

В «Молодежке Народного фронта» подчеркнули, что для движения важно, чтобы семьи участников СВО чувствовали внимание и поддержку не только в сложные периоды, но и в праздничные дни.

Подобные встречи стали частью системной работы «Молодежки Народного фронта» по поддержке семей военнослужащих.