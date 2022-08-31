В День Татарстана в Ютазинском районе открылись сразу три парка

В селах Абсалямово, Байряка и Каракашлы Ютазинского района Татарстана сегодня торжественно открыли новые парки. Для жителей в них создали всю необходимую инфраструктуру – места для отдыха, спорта, установили малые архитектурные формы. В открытии парков приняли участие глава района Аяз Шафигуллин, а также главы поселений, руководители хозяйств, сообщает газета «Ютазинская новь».

Шафигуллин поздравил сельчан с Днем республики и подчеркнул, что новые зоны отдыха — наглядный пример реализации республиканских социально значимых программ в каждом муниципалитете.

В селе Каракашлы в знак роста благосостояния и улучшения демографической ситуации глава поселения Альфред Давлетгареев чествовал матерей новорожденных детей. Для каракашлинцев сегодня состоялся двойной праздник — кроме Дня республики здесь отмечали 265-летие села Каракашлы.

В селе Байряка помимо открытия обновленного общественного пространства после капитального ремонта открыли обелиск. Его возвели на средства действующего здесь сельскохозяйственного коллектива, и он давно нуждался в ремонте. Обновленный сквер и обелиск представляют собой единый ансамбль, единую зону отдыха, способствуя архитектурному облику села. Руководитель ООО «АгроМир» Сирин Галиев и глава района Аяз Шафигуллин возложили к постаменту обелиска красные гвоздики. Не пришедших с полей сражений земляков участники мероприятия почтили минутой молчания.

Жители села Абсалямово также пришли разделить радость открытия обновленного общественного пространства. Жителей призвали бережно относиться к новым паркам и скверам.

Строительные работы выполнили по программе республиканского конкурса на предоставление грантов сельским и городским поселениям среди самых благоустроенных населенных пунктов РТ.