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В День Татарстана в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!»
30 августа 2024 года, в День Республики Татарстан, жители и гости Казани смогут принять участие в масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие будет проходить на центральной праздничной площадке с 10:00 до 22:00.
Программа акции включает в себя разнообразные интерактивные элементы:
• Выставка стрелкового вооружения, на которой будет представлено более 50 единиц различного оружия, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.
• Желающие смогут попрактиковаться в сборке и разборке оружия на протяжении всего дня.
• С 12:00 до 17:00 гости смогут сделать фото в специальной нейробудке и виртуально примерить военную форму.
• Дважды за день, в 12:30 и 17:30, состоятся показательные выступления по тактическому армейскому бою.
• Особым событием станет встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным, запланированная на 12:45-13:00.
• На протяжении всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу, где можно будет получить информацию о службе по контракту.
• С 13:00 до 17:00 гости смогут насладиться зрелищным мотошоу.
Кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации новым гражданам. Эту почетную миссию выполнит Герой России Айнур Сафиуллин на главной сцене в 19:00.
Завершится день праздничным концертом звезд российской эстрады, который пройдет с 20:00 до 22:00.
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