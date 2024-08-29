В День Татарстана в Казани пройдет патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!»

30 августа 2024 года, в День Республики Татарстан, жители и гости Казани смогут принять участие в масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие будет проходить на центральной праздничной площадке с 10:00 до 22:00.

Программа акции включает в себя разнообразные интерактивные элементы:

• Выставка стрелкового вооружения, на которой будет представлено более 50 единиц различного оружия, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

• Желающие смогут попрактиковаться в сборке и разборке оружия на протяжении всего дня.

• С 12:00 до 17:00 гости смогут сделать фото в специальной нейробудке и виртуально примерить военную форму.

• Дважды за день, в 12:30 и 17:30, состоятся показательные выступления по тактическому армейскому бою.

• Особым событием станет встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным, запланированная на 12:45-13:00.

• На протяжении всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу, где можно будет получить информацию о службе по контракту.

• С 13:00 до 17:00 гости смогут насладиться зрелищным мотошоу.

Кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации новым гражданам. Эту почетную миссию выполнит Герой России Айнур Сафиуллин на главной сцене в 19:00.

Завершится день праздничным концертом звезд российской эстрады, который пройдет с 20:00 до 22:00.