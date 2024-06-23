В День Святой Троицы митрополит Кирилл возглавил Литургию в Свияжском женском монастыре

Сегодня в День Святой Троицы Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничную литургию в Иоанно-Предтеченском женском монастыре Свияжска. Также правящий архиерей отправится сегодня в Раифский мужской монастырь, где состоится утреня с пением акафиста Живоначальной Троице.

В канун праздника Святой Троицы Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря в Казани. После окончания службы он выступил с речью перед верующими.

Фото: © Татарстанская Митрополия

«С праздником всех вас поздравляем, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Великий день сегодня — день Святой Живоначальной Троицы, день основания святой Матери нашей — Православной Вселенской Церкви. Все те, кто считает себя членом этой Церкви, кто относит себя к православным христианам, празднуют этот славный, благословенный и торжественный день», – сказал правящий архиерей.

Он отметил, что в Троицу престольный праздник отмечает первый христианский храм на казанской земле.

«Троицкую церковь в Свияжске построили монахи Троице-Сергиевой лавры в XVI веке. Всех, у кого есть возможность, приглашаем завтра приехать туда помолиться и напитаться особой благодатью. Храни вас Господь! Всего вам самого доброго, благословенного, радостного и счастливого», – заключил владыка.

Фото: © Татарстанская Митрополия

В Казани сегодня в честь праздника начался фестиваль «Духов день». Мероприятие пройдет на площадке перед театром кукол «Экият». Там состоится шествие с березкой от храма Сошествия Святого Духа. В программе экскурсии от казанского историка Марка Шишкина, народные гуляния, ярмарки и мастер-классы.

Продолжится праздник и завтра – программа дополнится выступлением церковных хоров и мото-шоу. Завершится фестиваль гала-концертом. На сцену выйдут: трио «Лойко» из Санкт-Петербурга, казанские артисты «Rudenko Jazz Band» и Мария Руденко, а также «Партизан FM» из Москвы и грузинский коллектив «Bravo Metehi».