В День Святого Духа митрополит Кирилл совершил Литургию на архиерейском подворье

Сегодня, в День Святого Духа, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского.

Владыке сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко, благочинный III округа Казани протоиерей Алексий Краевский, а также настоятели храмов и наместники монастырей Татарстанской митрополии.

Участие в Литургии принял и архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко.

Во время службы, по традиции, прозвучали молитвы о Российском воинстве и о мире, а также о страждущей Украинской Православной Церкви.

По окончанию службы владыка совершил пресвитерскую хиротонию насельника Раифского монастыря иеродиакона Афанасия Кирюхина.

После Литургии митрополит Кирилл обратился к верующим.

«День Святого Духа — день особого поклонения третьей ипостаси Святой Троицы, Царю, Утешителю, Духу истины, Который сегодня сошел на святых апостолов, а через них и на всех нас. Благодать Святого Духа видимым и невидимым образом присутствует в нашей жизни. Если бы не было благодати, изливаемой на всякое творение Божие, если бы не было силы Божией, то из-за наших немощей и грехов этот мир давным-давно бы закончился. Но сегодня мы благодарим Бога, что Он как прежде, так и ныне изливает на нас дары Духа Святого. Они оживотворяют и освящают все человеческое и все земное», – сказал владыка в своем обращении.

Также митрополит отметил, что сегодня день хиротонии и день рождения настоятеля храма, в котором прошла Литургия, отца Василия.

«Мы знаем тебя, отец Василий, как человека трезвого, чистого, справедливого. Ты переборол многие искушения в этой жизни и твердо стоишь на пути служения Богу. Желаем тебе еще многих лет этого служения. Пусть благодать Божия врачует твои немощи и дает тебе силы трудиться во благо Матери Церкви и нашего Отечества долгие-долгие годы», – пожелал он.

Также владыка поздравил регента архиерейского хора Марину Литвиненко, которая сегодня тоже празднует свой день рождения. А затем обратился к настоятелю Раифского монастыря, поздравив с пополнением обители новым пресвитером.

В завершении, митрополит Кирилл преподал верующим благословение, а детям, которые молились за Литургией, вручил сладкие подарки.