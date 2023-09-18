В День сухопутных войск России «Союз танкистов» презентует книгу историй участников СВО

В День сухопутных войск России, 1 октября, всероссийское общественное движение «Союз танкистов России» презентует книгу «ГВАРТ 2 – Бывалые танкисты», которая продолжит тему героизма танкистов РФ, поднятую в первой книге серии «ГВАРТ – Победи или умри!».

Книга содержит подлинные истории участников СВО, которые рассказали сами танкисты. Это живые свидетельства мужества простых парней, которые, волею судьбы стали героями. Их отвага, стойкость и боевое мастерство восхищают и вдохновляют всех патриотов страны.

Читатели обнаружат в произведении бесценные советы опытных танкистов по ведению боя, методические рекомендации ветеранов, тактики и стратегии, опробованные в реальных баталиях, которые могут помочь молодым воинам в совершенствовании ратного дела.

Особый интерес могут представлять материалы об истории танковых войск РФ – от первых юнкерских училищ, до легендарного Казанского танкового. Читатели узнают о личностях, чьи подвиги легли в основу боевых традиций современных танковых войск.

Предзаказать книгу «ГВАРТ 2» можно на нашем веб-сайте в разделе каталог.