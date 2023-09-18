Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В День сухопутных войск России «Союз танкистов» презентует книгу историй участников СВО
В День сухопутных войск России, 1 октября, всероссийское общественное движение «Союз танкистов России» презентует книгу «ГВАРТ 2 – Бывалые танкисты», которая продолжит тему героизма танкистов РФ, поднятую в первой книге серии «ГВАРТ – Победи или умри!».
Книга содержит подлинные истории участников СВО, которые рассказали сами танкисты. Это живые свидетельства мужества простых парней, которые, волею судьбы стали героями. Их отвага, стойкость и боевое мастерство восхищают и вдохновляют всех патриотов страны.
Читатели обнаружат в произведении бесценные советы опытных танкистов по ведению боя, методические рекомендации ветеранов, тактики и стратегии, опробованные в реальных баталиях, которые могут помочь молодым воинам в совершенствовании ратного дела.
Особый интерес могут представлять материалы об истории танковых войск РФ – от первых юнкерских училищ, до легендарного Казанского танкового. Читатели узнают о личностях, чьи подвиги легли в основу боевых традиций современных танковых войск.
Предзаказать книгу «ГВАРТ 2» можно на нашем веб-сайте в разделе каталог.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»