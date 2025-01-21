В Нацбиблиотеке РТ ко Дню студента пройдет бесплатный концерт иностранных учащихся

В Национальной библиотеке Татарстана пройдет бесплатный концерт «Студенческие ритмы», приуроченный ко Дню российского студента. Праздник также называют Татьяниным днем, он отмечается 25 января и в этом году приходится на субботу.

Программа вечера «Студенческие ритмы» будет состоять в основном из номеров иностранных учащихся Казани – студентов КАИ из Китая, Туркменистана, Бангладеш, Сирии, Южной Кореи, Ливана, Египта, Перу, Индонезии и Афганистана. Они будут петь, играть на музыкальных инструментах, читать стихи на своих национальных языках.

«Концерт будет идти порядка двух часов, возможно, даже больше. Он будет проходить в конференц-зале, который рассчитан на 200 человек. Чтобы всем хватило места, лучше предварительно зарегистрироваться по ссылке», – пояснила «Татар-информу» пресс-секретарь Национальной библиотеки Татарстана Юлия Гоголева.

Начало концерта в 16.00. В программе мероприятия – 24 номера, в их числе – ливанская песня о независимости в исполнении Жбара Хади и Азан Али из Ливана, мелодия на гитаре от перуанца Астете Киспе Фабрицио Марсело и мелодия «Bella ciao» от египетско-китайско-сирийского трио. Ее на саксофоне, гитаре и битбоксе с губной гармошкой исполнят Ахмед Шехаб Ахмед Али, Ли Дунхэ и Малла Ясер.

«Это первый наш такой концерт. Думаю, в следующий раз позовем студентов-иностранцев из разных вузов. А пока КАИшникам представят национальную музыку и инструменты Татарстана пять студентов Казанского института культуры, которые выступят в концерте с приветственными номерами», – пояснила собеседница.

В преддверии концерта «Студенческие ритмы» в конференц-зале библиотеки проходят репетиции.

Видео предоставлено Нацбиблиотекой РТ