В день снятия блокады Ленинграда Президент России посетит Пискаревское кладбище

Президент РФ Владимир Путин 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, посетит Пискаревское кладбище и почтит память погибших жителей города и воинов-освободителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — сказано в сообщении московского Кремля.

Почти 900-дневная осада Ленинграда фашисткими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек.