В День семьи «Созвездие-Йолдызлык» рассказало о творческих семьях фестиваля

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В честь Дня семьи, любви и верности движение «Созвездие — Йолдызлык» рассказало о семьях, которые связали свою жизнь с фестивалем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«Фестиваль выступает хорошим примером преемственности поколений. Движение — лауреат национальной премии „Семья России“», — заявил генеральный продюсер «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Так, Лилия и Айрат Багаутдиновы еще в 1995 году создали театр современного танца «Дорога из города». Уже несколько раз они становились обладателями Гран-при фестиваля.

«Мы с Айратом познакомились в Институте культуры, танцевали вместе, затем начали ставить и постановки. Творческий союз перерос в союз двух любящих сердец, и на свадьбе нашей гуляли всем курсом», — поделилась воспоминаниями заслуженный работник культуры РТ Лилия Багаутдинова, руководитель студии театра танца «Дорога из города».

Через два года у супругов родилась дочь Асель, которая прошла путь от ученицы до педагога младших групп в их студии. Сейчас она создает композиции и работает с молодой казанской рок-группой. Вместе с хореографическим коллективом Асель влилась в семью арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» при Минмолодежи РТ.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Айрат и Эльза Калимуллины познакомились, будучи студентами, в 1997 году решили пожениться. По их словам, именно искусство, решительность, умение быть в потоке времени, безграничная любовь к хореографии, стремление найти баланс между работой и семьей и полная отдача своему делу помогают им реализовываться как руководителям студии эстрадного танца «Изумрудный город», а также как родителям двух детей: Лии и Тимура.

Младшие Калимуллины понимают, что именно благодаря родителям они росли в творческой атмосфере. Лия окончила ГИТИС с красным дипломом, она актриса театра «Современник». Вместе с мужем они занимается постановочной деятельностью, делясь своими умениями с творческой молодежью и профессиональным сообществом регионов. Тимур только начинает свой путь, но он уже выступал на больших сценах, причем не только как солист студии эстрадного танца «Изумрудный город», но и как вокалист.

Сергей и Юлия Арцыбашевы состоят в браке уже 13 лет. Они познакомились в Казанском институте культуры, когда обучались на отделении хореографии. Супруги воспитывают сына Артема и дочь Викторию. Юлия удостоена звания «Заслуженный работник культуры РТ».

«Наша творческая семья — это хореографический коллектив „Микс”, который был создан в 2013 году в городе Буинске. На данный момент это шесть составов, 140 детей от трех до 15 лет. Концертная и конкурсная деятельность являются важным элементом и неотъемлемой частью нашего коллектива. По праву самым любимым и долгожданным фестивалем для детей и руководителей остается „Созвездие-Йолдызлык”. Вот уже на протяжении 20 лет мы принимаем в нём участие, растем и развиваемся. Прошли путь от участников конкурса до руководителей коллектива, теперь и наша дочь выступает на сцене в номинации „Хореография”», — заметил Сергей.

Семья Насифуллиных представляют собой настоящую династию хореографов. Накия и Равиль Насифуллины — родители троих детей. Накия Насифуллина — заслуженный работник культуры РТ. Старший сын, Ильдар, обладает хорошими вокальными данными, пишет стихи, помогает в подготовке сценариев и является участником танцевального ансамбля, созданного при заводе «Аммоний». Дочь Лэйсан — директор Дворца культуры имени С. Гассара и балетмейстер-постановщик. Младший сын, Ленар, окончил КНИТУ-КХТИ, параллельно танцевал в ансамбле танца «Сайдаш». Династию хореографов дополняют шесть внуков Накии Шамильевны, которые переняли любовь к танцу от бабушки и родителей и старательно постигают азы искусства в школах хореографии.

Сама Накия Насифуллина воплощает свои творческие замыслы в жизнь в ДК имени Гассара, где работает балетмейстером. На базе своего детища — ансамбля танца «Веселуха» она организовала детский хореографический ансамбль «Шаян». Своей основной миссией Накия считает приобщение подрастающего поколения к миру искусства, обучение художественному и сценическому мастерству, умению выразить дух с помощью пластики и музыки.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также Министерства по делам молодежи РТ.



День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, на этот раз — в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи. Этот праздник отвечает задачам национального проекта «Демография».