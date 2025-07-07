В День семьи, любви и верности в Татарстане запустят республиканский конкурс

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Татарстане запустят республиканский конкурс «Полистаем семейный альбом». Победители в каждой из шести номинаций получат денежные призы. Об этом сообщила на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

«Конкурс направлен на то, чтобы дети, внуки чаще общались со своими родителями, бабушками и дедушками. Необходимо рассказать историю своих родителей, своей семьи. Согласно номинациям, это история знакомства родителей, необычная свадьба родителей, история большой дружной семьи, либо это тема "Родина начинается с них". Нужно также приложить фотографии или видео и направить по электронной почте в оргкомитет конкурса», – рассказала она.

Ахметова уточнила, что у конкурсантов должна быть страница в социальной сети «ВКонтакте», где необходимо будет опубликовать историю с хештегом. Работы участников оценит жюри. Итоги конкурса планируется подвести в сентябре.

В каждой номинации за первое место предусмотрено 15 тыс. рублей, за второе – 10 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей. Кроме того, будут специальные призы от соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем семьи принять активное участие в этом конкурсе. На нашем официальном сайте можно ознакомиться с положением о конкурсе. В нем указаны номинации, поясняется, какие фотографии необходимо предоставить, какую историю написать», – заявила Ахметова.

Она напомнила, что в Татарстане с 1 по 8 июля под девизом «Татарстан – территория счастливых семей» проходит масштабное событие – «Семейная неделя». В рамках этой недели по всей республике будет проведено более 600 мероприятий.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности должны быть ориентированы на широкую семейную аудиторию и организованы на самом высоком уровне. В республике уделяется большое внимание теме семьи, материнства, отцовства, детства, пропаганде традиционных семейных ценностей, поддержке многодетных и многопоколенных семей, трудовых династий», – отметила Ахметова.

По ее словам, в рамках «Семейной недели» различные мероприятия проходят в парках, скверах, пришкольных лагерях, библиотеках, редакциях газет, краеведческих музеях и сельских клубах. Торжественные мероприятия прошли в ЗАГСах – имянаречение, регистрация браков, чествование семей.

«Много мероприятий пройдет завтра не только в Казани, но и других городах республики. Например, в Нижнекамске будут вручать удостоверения многодетным семьям, чествовать трудовые династии. Пройдут дефиле будущих мам, гендер-пати, бракосочетание, в том числе участника СВО. В Набережных Челнах будут вручать медали "За любовь и верность", чествовать трудовые династии. На мероприятиях раздадут ромашки как символ этого праздника», – сказала начальник Управления ЗАГС.

Она заметила, что всего в Татарстане в рамках «Семейной недели» будет вручено 70 медалей «За любовь и верность» семьям, которые прожили в браке 25 и более лет.