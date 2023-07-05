В День семьи, любви и верности в Татарстане медалями наградят 70 супружеских пар

Татарстанским семьям, прожившим в браке более четверти века и достойно воспитавшим детей, внесшим вклад в развитие республики и страны, будет вручено 70 комплектов медалей. Награждение приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Награждение медалями за любовь и верность мы рассматриваем как ключевое событие этого дня. В числе награждаемых педагоги, семейные пары медиков, нефтяники, труженики сел, машиностроители, музыканты, представители научного сообщества. Есть семейные пары, чьи дети или внуки принимают участие в специальной военной операции. Это семьи из Аксубаевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Мензелинского, Нижнекамского, Сабинского, Тюлячинского, Ютазинского районов и Казани», – сказала она.

К примеру, в Казани проживает семья, которая в браке уже 70 лет. Николай Максимович Рожков – участник Великой Отечественной войны. Его супруга Антонина Ивановна в военные годы трудилась в тылу. После войны Николай Максимович возводил крупные промышленные объекты.

«Они очень позитивные, светлые и радостные люди. Эта семья – образец счастливой супружеской пары, воспитавшей детей и имеющей большие заслуги в социально-экономическом плане. У супругов два сына, четыре внука и восемь правнуков», – добавила Нигматуллина.