В День семьи, любви и верности в Татарстане пройдет флешмоб «Ромашка»

В День семьи, любви и верности – 8 июля – в регионах России, в том числе в Татарстане, пройдет флешмоб «Ромашка». В парках и скверах по всей стране желающие выстроятся в форме этого цветка, символизирующего праздник. Об этом рассказала сегодня первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина на пресс-конференции в «Татар-информе».

За прошедшие полгода Минмолодежи Татарстана провело более 360 мероприятий, участниками которых стали более 58 тыс. молодых людей.

«Мероприятия для молодых людей проводят подростковые клубы, центры психолого-педагогической помощи, молодежные центры. Молодым семьям в республике уделяется огромное внимание. Росмолодежи разработало цикл акций „Родные-любимые“, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Мероприятия пройдут с 6 по 8 июля по всей России», — сказала она.

Запланированы семейные пикники и флешмобы «Символ любви». Во всех регионах России участники акции выстроятся в форме ромашки в парках и скверах.

Кроме того, волонтеры и неравнодушные граждане организации «Мы вместе» помогут многодетным семьям и семьям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО. Это работы по благоустройству, мелкому ремонту и решению бытовых вопросов. Для молодых семей будут организованы фотосессии, граффити с изображением семейных династий и другие мероприятия.